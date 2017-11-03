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Melikşah Üniversitesi davası yine ertelendi

Kayseri'de 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin rektörü, akademisyenleri ve personelinin bulunduğu 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava dördüncü celsede bir kez daha ertelendi.

Melikşah Üniversitesi davası yine ertelendi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin rektörü, akademisyenleri ve personelinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, eski Genel Sekreter Veli Demirci ve Emin Emirza, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Onur Genç ise tutuklu bulunduğu Kırşehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Mahkeme başkanı duruşmada ifade veren sanık Mat'a, mahkemeye gelen raporlarda, kendisinin kullandığı iddia edilen örgütün haberleşme programı ByLock'tan 58 gönderilen ve 57 de gelen yazışma bulunduğu, aynı zamanda telefonda Eagle kalıntısına rastlandığı bilgisinin bulunduğunu söyledi.
ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını öne süren Mat, gelen raporları görmediği için inceleme fırsatı olmadığını belirtti ve süre istedi.
Yaklaşık 15 aydır tutuklu bulunduğunu ve suçsuz olduğunu belirten Mat, tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık Veli Demirci de mahkemeye ulaşan, darbe teşebbüsü gecesi yaptığı paylaşımlara ilişkin, bunların oğlu ile arkadaşı arasında WhatsApp üzerinden şakalaşma amaçlı yapılmış yazışmalar olduğunu öne sürdü.
Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.
Ara karar açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu olanların bu hallerinin devamına karar vererek, bazı tanıkların dinlenmesi, ByLock iddialarına ilişkin raporun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ocak 2018'e erteledi.
AA
 
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