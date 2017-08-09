Memduh Boydak Bank Asya için para yatırmamı istedi

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına tanık ifadeleriyle devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmanın 2. celsesine, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh ve Şükrü Boydak'ın da yer aldığı, 5'i başka suçlardan olmak üzere 11'i tutuklu 57 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı.

Önceki duruşmada, karar duruşmasına kadar mahkemeden vareste tutulmalarını isteyen tutuklu sanıklar Hacı ve Bekir Boydak ile Abdurrahman Haskaraman katılmadı.

Duruşmada 13 tanık dinlendi. Tanıklardan Suat Altın, müteahhit olduğunu, örgütle 2010 yılında tanıştığını, Ömer Bozok vasıtasıyla toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

Toplantılarda önceleri dini sohbetler yapıldığını daha sonra ağırlıklı olarak himmet, burs ve para toplamaya başladıklarını ifade eden Altın, "Sohbetlerde en son hocamız Servet Demir idi. Kışın evlerde yazın ise bağlarda ve yurtlarda toplanırdık. Hoca, WhatsApp'dan grup oluşturmuştu. Buradan iletişim kurardık. 2010 yılından sonra aylık olarak himmet vermeye başladım." diye konuştu.

Sıtkı Baş'ın imamlık yaptığı, Memduh Boydak ile Hamdi Kınaş'ın organize ettiği himmet toplantıları düzenlendiğini kaydeden Altın, şunları söyledi:

"Verilecek parayı onlar belirlerdi. Bunlar yüksek bağış yapanları bizlere örnek gösterirlerdi. 200-300 kişinin katıldığı bu toplantılarda imamlar, verilecek himmet konusunda önceden kişilere bilgi vererek hazırlarlardı. Bu toplantılarda himmet toplanırdı. Hamdi Kınaş, inşaat sektöründe, Memduh Boydak da organize sanayide verilecek himmeti tespit ederdi. 2011 yılında 33 bin, 2012'de 66 bin ve 2013 yılında ise 110 bin lira himmet istendi, verdim."

Memduh Boydak'ın 2014 yılının başlarında yapılan bir toplantıda Bank Asya'nın durumunun iyi olmadığını ve para yatırmalarını istediğini kaydeden Altın, sohbet hocasının ısrarına rağmen para yatırmadığını dile getirdi.