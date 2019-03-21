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Mendil satan, araba camı silen 23 şahıs hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, mendil satan, dilenen, tartıcılık yapan 23 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Mendil satan, araba camı silen 23 şahıs hakkında işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Şubat-14 Mart 2019 tarihleri arasında mendil satan, araba camı silen, dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri para vermeye zorlayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 aileye 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan işlem yapılırken, 23 kişiye de Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Çocukların etkilenebileceği zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmeleri için yapılan çalışmalarda ise park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi. Yapılan denetlemelerde 435 kişi sorgulanırken, 2 kişinin arandığı belirlendi. 12 şahıs hakkında işlem yapılırken, 56 okul servis aracı denetlendi. 6 iş yerine ise küçük yaştaki çocuklara sigara sattığı gerekçesiyle işlem yapıldı.
 

İHA

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