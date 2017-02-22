Mendil satan, araba silerek dilenen 61 çocuğa işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çocuk Şube Müdürlüğünün 15 Ocak - 14 Şubatarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde, ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 6 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ‘Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün’ ihlali fiilinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 15-18 yaş aralığındaki 61 çocuğa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden cezai işlem uygulandı. Açıklamada, “Çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak, eğitimlerini devam ettirmek için kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmaları devam etmektedir” denildi.



Ayrıca il merkezinde bulunan 34 internet salonu denetlendi, denetleme neticesinde 1 internet salonuna yanında veli veya vasisi bulunmadan 12 yaşından küçük çocuğa oyun oynattığı gerekçesiyle tutanak tanzim edilerek ilgili kaymakamlığa gönderildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada da, “Öğrenci ve öğretmenlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim/kontroller sürekli olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.