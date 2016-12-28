Metamfetamin ve kokain karışımı yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda metamfetamin, kokain ve esrar ile yakalanan ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis bin 500 TL adli para cezası verildi. Esnaflık yapan sanığın, 4.26 gram metamfetamin ile 1.463 gram kokaini karışım yaptığı ortaya çıktı.

28 Aralık 2016 Çarşamba 13:01