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Metruk binada yangın

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi’ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

Olay öğle saatlerinde 2 katlı metruk binada yaşandı. Bir anda yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada her hangi biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

İtfaiye ekipleri Ahmet paşa Caddesi üzerindeki 2 katlı metruk binadaki yangına zamanında müdahale etti. Meraklı vatandaşların bakışları arasında itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Neden çıktığı bilinmeyen yangın sonrası metruk binada maddi hasar oluşurken, her hangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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