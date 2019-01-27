Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mezarlık hırsızları yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından mezarlıktan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Mezarlık hırsızları yakalandı

Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında bulunan Asri Mezarlık içerisinden, son bir ay içerisinde farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin TL değerinde su vanası, küresel vana ekipmanları ile otomasyon cihazları ve buna benzer malzemelerin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malzemelerin satıldığı hurdacılarda yapılan arama sonucunda şüpheliler H.Ç. (19), H.A. (26), ve A.E. (18)’yi yakaladı.
Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişMezarlıkHırsızlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.