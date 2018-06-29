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Mezuniyet Töreninde Çiçek Kavgası

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Sahnede, mezuniyet töreni yapılırken, öğrencilerin yakınları sahneye gelerek çiçek vermek isteyince güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma yaşandı.

Mezuniyet Töreninde Çiçek Kavgası

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende açılış konuşmasını okul Müdürü Prof. Dr. Nafız Kahraman yaptı. Ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Bu sırada öğrencilerin yakınları sahneye gelerek çiçek vermek istedi. Güvenlik görevlileri, törenin aksamaması için öğrencilerin yakınlarını uyararak, törenden sonra çiçekleri verebileceklerini söyledi. Bu duruma karşı çıkan vatandaşlarla, güvenlik görevlileri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce, taraflar salonun dışına çıktı ve kavga burada devam etti. Araya polis ekiplerinin girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.
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