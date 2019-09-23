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Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kayseri’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İncesu ilçesi Çardaklı-Kızılören yol ayrımında meydana geldi. 01 JN 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Ü yönetimindeki 38 P 0933 minibüse çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen kazada servis sürücüsü M.Ü. ve otomobilde bulunan H.Ç., S.T, M.D. ve M.Ç isimli şahıslar yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.



Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

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