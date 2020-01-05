Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde meydana gelen trafik kazasında A.D. (57) yönetimindeki 38 RP 187 plakalı minibüs, kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Tomarza Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 
 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.