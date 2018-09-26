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Minibüs Şarampole Düşüp Takla Attı: 2 Ölü

 Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 

Minibüs Şarampole Düşüp Takla Attı: 2 Ölü

Edinilen bilgiye göre A.K. (40) yönetimindeki 38 GD 220 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Birkaç sefer takla atan minibüste bulunan sürücü ile birlikte E.G., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K. ile E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil ise, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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