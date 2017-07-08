Mısır’da D. Türkistanlı 80 öğrenci tutuklandı

Mısır polislerinin, 4 Temmuz 2017'den itibaren Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nde okumakta olan Doğu Türkistanlı 80 Türk öğrenciyi tutukladıkları ve Çin'e iade edilecekleri iddia ediliyor.

Öğrencilerin suçu olmamasına rağmen tutuklandığını ve Çin'e iade edileceğini söyleyen Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk “Mısır'daki Doğu Türkistanlı Uygur Türkü öğrenciler neden tutuklanıyor?” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mısır’dan baskı

“2017 yılı Nisan ayında Çin'in işgalindeki Doğu Türkistan yerel yönetimi bölgedeki bütün polis teşkilatlarına bir genelge göndermiştir. Genelgede, ilgili Çin makamlarının izni olmadan yurtdışında İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur öğrenciler ‘Çin Hudut Güvenliği ve Yurtdışı Giriş Çıkış Yasası’ ve ‘Uygur Özerk Bölgesi Din İşleri Yönetmeliği’ gereğince yasadışı dini eğitim almış olup, söz konusu öğrencilerin 20 Mayıs 2017 tarihinden önce memleketlerine dönmeleri ve Çin devlet güvenlik birimlerince yapılacak soruşturmalara aktif katılmaları bildirilmiştir. Genelge yayınlandıktan sonra, Çin Polisleri Mısır başta olmak üzere, Suudi Arabistan, Türkiye ve birçok ülkede İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrencilerinin ailelerine giderek, velilere genelge hakkında bilgi vermişler ve çocuklarının mutlaka 20 Mayıs 2017 tarihinden önce memleketlerine geri dönmeleri gerektiği, aksi takdirde ilgili yasaya aykırı suç işlemiş olacağını duyurmuşlardır. Mısır başta olmak üzere, ilgili ülkelerde İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrenciler aileleri ile iletişime geçerken durumu öğrenmiş ve bir kısmı ailelerinden endişe ederek memleketlerine dönmüşlerdir. İlk olarak memleketine dönen Uygur Türkü öğrenciler Çin gümrük kapısı kontrolünden geçtiklerinde Çin Güvenlik Güçleri tarafından havaalanında özel sorguya alınmışlardır ve sorgudan sonra direk ‘Eğitim Kampları’na gönderilmişlerdir. ‘Eğitim Kampları’ ise yurtdışına giriş çıkış yapan Uygur Türkü öğrenciler, turistler ve iş adamlarının düşüncelerini sorgulamak ve yurtdışındaki iş ve hareketlerini denetlemek için özel yapılan hapishaneden farklı olmayan bir toplama kampıdır. Mısır El Ezher Üniversitesi başta olmak üzere, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin çeşitli üniversitelerinde İlahiyat eğitimi almakta olan ve henüz memleketine dönmemiş birçok Uygur Türkü öğrenci yukarıdaki durumu öğrenince memleketlerine dönmekten vaz geçerek Türkiye’yi güvenli bulup eğitim için Türkiye’ye gelmişlerdir. Mısır başta olmak üzere, yurtdışında İlahiyat eğitimi almakta olan Uygur Türkü öğrenciler için düzenlenen bu genelge daha sonra yurtdışında başka bölümlerde eğitim almakta olan Uygur Türkü öğrencilerine de uygulanmaya başlamıştır. 4 Temmuz 2017 Salı gününden itibaren Mısır polisi ile Çin polisleri birlikte operasyon yaparak memleketine henüz dönmemiş yaklaşık 80 Uygur Türkü İlahiyat öğrencisini yakalayıp Çine götürmek için tutuklamışlardır.”

Haber: Bünyamin Gültekin





