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Montla şemsiyeyle gizlendiler, yine de yakalandılar

Kayseri'de binalardan bisiklet çalan iki hırsız, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini montlarıyla ve şemsiyeyle gizledi. 6 ayrı binadan çaldıkları bisikletlerle kaçan hırsızlar, eşkalleri belirlenerek polis ekiplerince yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre Yakut ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayların meydana geldiği binalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin tanınmamak için şemsiye ile önlem aldığını belirlerken, şahısların fiziki özellik ve üzerlerindeki kıyafetlerden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahısların 6 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, şüphelilerden O.Ö.'nün (19) hırsızlık suçlarından 2 dosyadan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, A.Ö.'nün (20) ise 5 ayrı hırsızlık suçundan mahkemece arandığı ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık raporundan geçirilerek adliyeye sevk edilirken, çalıntı bisikletleri satın alan şahıslara da ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen 7 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi. 

İHA

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