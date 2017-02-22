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Montreal'de mescide taşlı saldırı

Kanada'nın Montreal kentinde, Afrika kökenli Müslümanların açtığı Tawuba Mescidi taşlı saldırıya uğradı.

Montreal'de mescide taşlı saldırı
Kanada'nın Montreal kentinde Afrika kökenli Müslümanlar tarafından açılan şehir merkezindeki Tawuba Mescidi bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.
Monteal Polis Sözcüsü Raphael Bergeron yaptığı açıklamada, Ontario ve Fullum caddelerinin köşesinde bulunan mescidin kapı ve pencerelerinin taşlanarak kırıldığı ihbarı üzerine 26 yaşındaki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.
Bergeron, saldırganın nefret suçu ve vandallık suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacağını ifade etti.
Öte yandan, geçen ay Quebec City kentindeki camiye terör saldırısı düzenleyerek 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Alexandre Bissonnette'nun ikinci kez hakim karşısına çıktığı bildirildi.
Duruşma hakimi Jean-Louis Lemay tarafından 30 Mart tarihine ertelenen davada, saldırgan Bissonnette, 6 kez birinci derece cinayet suçlaması yargılanıyor.

AA

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