Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Motosiklet hırsızının rahatlığı güvenlik kamerasında

Kayseri’de bir hırsızın motosiklet çalarken gösterdiği rahatlık şaşırttı

Motosiklet hırsızının rahatlığı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde bulunan motosiklet, gece saatlerinde çalındı. İş yeri sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çalışma başlattı.Hırsızın rahatlığı şaşırttı. Öte yandan, meydana gelen motosiklet hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk olarak etrafta keşif yaptığı görüldü. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı.
(İHA)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MOTOSİKLETHırsızTalas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.