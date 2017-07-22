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Motosikletten düşen çocuk öldü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde kullandığı motosikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen çocuk öldü
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt mahallesi Uzay Caddesi üzerinde boş arazide meydana gelen olayda H.D. (16), kullandığı motosikletten yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerinde delil topladı. Polis ayrıca, çalışmaları seyreden meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti. H.D.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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