Muhabir olduğunu söyleyen sanığa ‘askeri öğrencilerin abisi’ suçlaması

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.K. Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

36 yaşındaki tutuklu sanık M.K. mesleğinin muhabirlik olduğunu, yerel bir gazetede bir dönem muhabirlik yaptığını söyleyerek, “By lock adlı programı indirmedim, kullanmadım. Öğrencilik yıllarımda maddi imkansızlık yüzünden onların evlerinde kaldım ama ağabeylik yapmadım. 3 yıl kadar kaldım. Şehir dışında bulunan askeri öğrencilere ağabeylik yapmadım. Hiçbir zaman kod adı kullanmadım” diye konuştu.



Cumhuriyet Savcısı, verdiği mütalaasında sanığın örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını kullandığı, örgüt evlerinde kaldığı ve askeri öğrencilere ağabeylik yaptığı, Develi’de örgüte ait Kulaksız Erkek Öğrenci Yurdu’nda belletmenlik yaptığı iddiasıyla ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.