Muş’ta 4 kişinin öldüğü mera kavga davası Kayseri’de görülüyor

2 Temmuz 2017’de Muş merkez Aşağı Yongalı köyünde meydana gelen olayda iki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların ve sopaların kullanıldığı ot biçme kavgasında Sadık A., Fevzi G., Yücel G. ve Nevzat G. hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan Osman A., Abdulhalik, Şükrü, Erdal, Kudrettin, Sinan ve Tahir A. tutuklanırken, Servet G., Yüksel G. ve Halit G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralananlardan Mehmet K. da olaydan 6 ay sonra vefat etti. İki ailenin arasındaki kavganın sürmesi ve güvenlik nedeniyle Muş Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar Osman A. Maltepe 1. Nolu Kapalı Cezaevi’nden, Erdal A. Silivri Kapalı Cezaevi’nden, Abdulhalik, Şükrü, Kudrettin ve Sinan A. ise Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu sanık Tahir A. ise duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatları olan Ağrı Barosu’ndan Ümit Münas, Öner Çaka, Muş Barosu’ndan Kadir Karaçelik ve Selahattin Toğrul da duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Servet G., Yüksel G. ve Halit G. ise duruşmaya katılmadı.



"Cezaevinde çürüyoruz"

Tutuklu sanık Tahir A., “Benim bir kardeşim öldü, bir kardeşimi de linç ettiler. Ben 20 sene muhtarlık yaptım. Şerefimle, haysiyetimle görev yaptım, o köyün koruyucusuydum. Bir gün HDP’liler geldiler, partiye 4 trilyon ceza ödeyeceğimi söylediler. Gelip evimizi bastılar, Hamit G. ‘vurun’ diyerek bana saldırdılar, 3 kaburga kemiğim kırıldı. Akşam barıştırdılar, sabah uyandığımızda bu kavganın olduğunu öğrendim. Ben hep barış, barış, barış dedim. Biz 7 kişi cezaevindeyiz, onlar ise dışarıda elini kolunu sallıyor, biz cezaevinde çürüyoruz” diye konuştu. Tutuklu sanık Erdal A., “Allah şahit suçsuz yere yatıyoruz” derken, sanık Sinan A. ise “Bizim tasarlayarak bu suçu işlediğimizi söylüyor ama olayı karşı taraf çıkarmış, alevlendirmiştir” dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz’a ertelerken, tutuklu 7 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

