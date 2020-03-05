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Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Sıra Söğütler caddesi Özsu sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle çıkan duman sokağı kaplarken, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken ev ise kullanılamaz hale geldi. 
 

İHA

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