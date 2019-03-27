Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, narkotik dedektif köpeği 'Kama'nın yardımıyla araziye gizlenmiş 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Köpeği 'Kama' Toprak Altındaki Uyuşturucuyu Buldu

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Kayseri-Ankara Karayolu üzerinden şehre uyuşturucu madde sevk edeceği ve karayolu üzerinde bulunan bir çeşmenin yakınına nakletmiş olduğu uyuşturucu maddeyi saklayarak alıcıya ulaşmasını hedefleyen A.E. (50) uyuşturucu maddeyi sakladığı yerde yakalandı. S.Ş. (24) ise saklanan uyuşturucu maddeyi almaya geldiği esnada ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların açık araziye saklamış olduğu uyuşturucu madde de Narkotik Detektör köpeği 'Kama' ile yapılan aramada bulundu. Bulunan uyuşturucu maddenin 48 gram metamfetamin maddesi olduğu belirlendi. Yakalanan 2 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.