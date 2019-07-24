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Narkotik operasyonu: 12 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda U.K.-F.D.-B.T.-E.G.-M.Ş.-M.G.-Ö.T.-O.A.-E.A.-İ.T.-C.A.-Ö.A.K yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında 1 parça halinde 3,93 gram esrar, 8 parça halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 1 parça sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanan zanlılardan 7'si hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığını, E.A., İ.T., C.A., Ö.A.K. ve M.G. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.
 

İHA

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