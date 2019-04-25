Narkotik polisinden 6 adrese operasyon

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda F.U(38),T.A(39),E.D(26),M.M(37) ve O.N.Y(40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslarla ilgili olarak farklı tarihlerde yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 8 parça halinde metemfetamin maddesi, 8 adet extacy hap, 1 parça halinde sentetik kannabinoid(bonzai) maddesi ele geçirildi.



Yetkililer, gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

