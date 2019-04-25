Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Narkotik polisinden 6 adrese operasyon

Kayseri'de Narkotik polisi tarafından 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisinden 6 adrese operasyon

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda F.U(38),T.A(39),E.D(26),M.M(37) ve O.N.Y(40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslarla ilgili olarak farklı tarihlerde yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 8 parça halinde metemfetamin maddesi, 8 adet extacy hap, 1 parça halinde sentetik kannabinoid(bonzai) maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.