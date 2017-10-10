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Narkotik Şube'den gece operasyonu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube'den gece operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda merkez Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 20 kişiden 12'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, 8 kişi ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
Öte yandan, zanlılar apartmandan çıkarılırken mahalle sakinleri de polis ekiplerini alkışlayarak destek oldu.
AA

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UyuşturucuAsayişNarkotikKayseriMelikgazi
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