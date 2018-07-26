Narkotik Şube’den eş zamanlı operasyon: 17 kişi yakalandı

Kayseri’de uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonda, 17 şahıs yakalandı.



Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 4 fişek halinde uyuşturucu maddelerden metemfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.



Yakalanan 17 şahıstan 15’ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı ve salıverildi. B.P(44) ve C.S(40) adlı 2 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.



Haber Merkezi