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Narkotik Şube’den eş zamanlı operasyon: 17 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat destekli il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şahıs yakalanırken, şahıslardan 15’ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak salıverildi. B.P. (44) ve C.S. (40) adlı iki şahıs ise uyuşturucu madde ticaretinden işlemleri yapılıp adli makamlara sevk edildi.

Narkotik Şube’den eş zamanlı operasyon: 17 kişi yakalandı

Kayseri’de uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonda, 17 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 4 fişek halinde uyuşturucu maddelerden metemfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 17 şahıstan 15’ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı ve salıverildi. B.P(44) ve C.S(40) adlı 2 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

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