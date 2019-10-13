Narkotik uygulamasında 8 mahallede 37 metruk bina kontrol edildi

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan narkotik-metruk bina uygulaması çerçevesinde Kayseri'de Battalgazi, Karacaoğlu, Oruç Reis, Yavuzlar, Caferbey, Sakarya, Germir ve Harman Mahallesi'nde 24 ekiple uygulama yapıldı. 8 ayrı bölgede 24 ekip ve 2 narkotik köpeğiyle birlikte yapılan uygulamalarda polis ekipleri 37 adet metruk binayı kontrol etti. Polis ekipleri 112 zanlı ve 2 araç sorgusu yaparken, uygulamada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

