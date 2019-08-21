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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine darbe: 44 kişi tutuklandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 44 kişi tutuklandı.

Narkotikten uyuşturucu tacirlerine darbe: 44 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmak’ ve ’ Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme’ suçlarından işlem yapılan 264 şahıstan 31’i tutuklandı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 21 şahıs yakalandı, bunlardan 8'i ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken 13’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda şahısların ev ve üst aramalarında 86,44 gram esrar, 5,80 gram eroin, 2 bin 200 gram metamfetamin, 40,78 gram sentetik kannobinoid, 17 kök kenevir bitkisi, 104 adet ecstasy, 6,53 gram afyon sakızı, 21 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 8 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 12 adet fişek ele geçirildi.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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