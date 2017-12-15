NELER OLUYOR BİZE?

Neler oluyor bize?

Önceki gün ilimizde yaşanan cinnet olayında da, 41 yaşındaki baba Erol Adıyaman, ilk olarak eşi Safiye Adıyaman'ı sonra da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman'ı öldürmüştü. Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde de kan donduran bir cinayet işlendi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, görev yaptığı okulda okuldan uzaklaştırdığı 2 öğrencinin pompalı tüfekli saldırısında hayatını kaybetti.

OKULDA POMPALI DEHŞETİ: Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Okul müdürü Kökmen, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRENCİLER: Alınan bilgiye göre, Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilerek okuldan uzaklaştırılan 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle müdür vuruldu.

ÖĞRENCİLER VE BABASI YAKALANDI: Jandarma, olayın şüphelisi olarak, bir süre önce okuldan uzaklaştırıldıkları belirtilen 11'inci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki U.Y. ve İ.P. ile U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (internethaber.com)