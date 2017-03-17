banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

NiĞDE-KAYSERi YOLUNDA OTOBÜS DEVRiLDi: 12 YARALI

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. 

NiĞDE-KAYSERi YOLUNDA OTOBÜS DEVRiLDi: 12 YARALI
banner179
Edinilen bilgiye göre, Kaza Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Kayseri’de bulunan Özel bir hastaneye hasta taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Niğde-Kayseri yolu üzeri Aktaş mevkiinde devrildi.
Kazada yaralanan S.Ç (40),E.E. A.(13),S.A. (37), N.A (19),H.D.(64),E. Ö. (31), Ş.Ö(31) İ.T (55), G.T (52),K. O. (38),M. A.(47) ve F.A. (40) 112 ekipleri tarafından Niğde’de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.