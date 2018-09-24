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Nişanlısı İle Birlikte Uyuşturucuyla Yakalanan Sanığa 10 Yıl Hapis

Kayseri’de satışa hazır halde extacy hap ile uyuşturucu maddesi metamfetaminle nişanlısı ile birlikte yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis’ nişanlısına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

Nişanlısı İle Birlikte Uyuşturucuyla Yakalanan Sanığa 10 Yıl Hapis

10 Şubat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen A.C (35) ve G.D (26)’de yaptığı üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır halde 15 adet Extacy hap, 12.45 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 1 adat uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, 1 adet yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan eldivenler ele geçirildi. A.C. tutuklandı. 

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.C. ile tutuksuz sanık G.D. ve avukatları hazır bulundu. 
“Gelinliğe girme psikolojisi ile kullandım” 
Tutuksuz kadın sanık G.D. mahkemede sanığın nişanlısı olduğunu söyleyerek, “Gelinliğe girme psikolojisi ile nişanlımdan habersiz bir defa kullandım. Bir ve iki defa denedim, asla uyuşturucu kullanıcısı değilim” diye konuştu. Tutuklu sanık A.C. ise uyuşturucu ticareti yapmadığını ifade etti. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.C.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 800 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık G.D.’ye ise kullanma suçundan verildiği 1 yıl 8 ay cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi. 
Aynı mahkemede farklı dosyada ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan F.A.’ya 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 662 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık S.E.’ye de mahkeme kullanma suçundan verdiği 2 yıl hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. 
 
 

İHA

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