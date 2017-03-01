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O CiNAYETiN ARKASINDAN iDDiA ÇIKTI

Kayseri’de 3 gün önce işlenen cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. 

O CiNAYETiN ARKASINDAN iDDiA ÇIKTI
Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda 25 Şubat'ta av tüfeği ile araç içerisinde S.S. öldürülmüş, A.K. ise yaralanmıştı. Zanlıların bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. (37), S.A. (28), E.K (41). ve S.N.'yi (29) Kocaeli'de, Ankara’dan gelerek olaya karıştıkları belirlenen Ü.A. (30), M.B. (32), G.K. (24), T.Y. (32), F.K. (24) ve N.N.'yi (58) de yapılan ortak operasyonlar sonrasında suç aleti av tüfeği ile birlikte Ankara'da yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan sorgulamada S.N.’nin Siirt’te öğretmen olduğu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden A.K. ile tanıştığı ortaya çıkmıştı. A.K.’nin yurt dışı şikeli maçlar üzerinden iddia oynadıklarını ve çok para kazandıklarını, S.N.’ye de çok para kazandırabileceklerini söyleyerek belirli aralıklarla 90 bin TL civarında kredi çekmesini sağladıkları, S.S. ve A.K.’nın iddia şirketinin sahibinin gözaltına alındığını söyleyerek S.N.’yi ‘memuriyetin biter’ diye tehdit edip para istemeye devam ettikleri iddia edilmişti. Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan şahıslardan M.Ş., M.B., Ü.A., E.K., S.N. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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