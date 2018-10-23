O Öğretmen Hakim Karşısında

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 8 Mart 2017’de suç duyurusu ile Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma neticesinde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 8. Sınıflarında Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapan şüpheli M.U. hakkında ‘irtikap’ suçu tespit edildi.



Savcılık iddianamesinde şüpheli M.U.’nuın yerine getirdiği kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanarak, kendine yarar sağlamak için mağdurların iradesini baskı altında tutmaya elverişli biçimde kendi hazırladığı ve sattığı, parayı zamanında getirmeyen mağdurlardan getirmediği gün başı ceza parası adı altında 0,25 TL daha fazla para aldığı, yine mağdurlara paraları getirmeyen öğrencilere bu durumu ders içi performans notu ile kademeli olarak değerlendireceğini, parayı getirmeyen öğrencilerin notlarını kıracağını belirtmek suretiyle mağdurları para getirmeleri hususunda icbar ettiği, parayı getirmeyen bazı öğrencilerin notlarını kırdığı iddiaları ile ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan 65 kez cezalandırılması talep edildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bir kısım mağdur öğrenciler ile veliler ve tutuksuz sanık M.U. ve avukatlar hazır bulundu.



Poğaça ile kutlama iddiası



Mağdurlardan G.Y. isimli öğrenci kendilerine hiç danışmadan öğrenciler için kitap alıp, parasını kendilerinden istediğini, kendilerine fotokopi dağıttığında 2 TL getirmelerini istediğini, bu parayı okul idaresinin kendisine aldığını söylediğini, durumu okul idaresine bildirdiklerini, TEOG’dan sonra parti yapacağını söyleyerek kendilerinden poğaça parası olarak her ders için 2 TL getirmelerini istediği, getirmeyenlerden 25 kuruş gecikme parası alacağını, notlarını düşüreceğini, parayı vermek zorunda kaldıklarını ve olayı veliler ile paylaştığını, TEOG’dan sonra kutlama yapmadıklarını anlattı.



Başka bir mağdur C.E. ise ilk başlarda öğretmenlerinin kendilerine çok iyi yaklaştığını, sonrasında fotokopi karşılığında 2 TL istediğini, getirmeyenlerin sözlüsünden kırdığını ve biriken para ile poğaça, simit ve meyve suyu alacağını ancak herhangi bir şey almadıklarını söyledi.



Duruşmaya gelen bir kısım öğrenciler, öğretmenlerinden şikayetçi olmadıklarını söylerken, sanık öğretmen M.U. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.

