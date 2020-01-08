Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

O şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri'de kamyoncuların takograf eyleminde kendini yola atan şahsı ikna etmek ve yardım etmek isteyen polis ekiplerini çekerek sosyal medyada polisin darp uyguladığı yönünde paylaşım yapan M.A., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 6 Ocak tarihinde kamyoncuların takograf eyleminde protestoya katılan bir kamyon sürücüsü, aracını park ettikten sonra yola yatarak trafiği kapatmak istemiş ve polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışmıştı. Polis ekiplerinin yardım etmeye çalıştığı anları M.A., kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis arkadaşlar şoförü dövüyorlar" iddiasında bulunmuştu.

Olayın sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında yayınlanması sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 'analog ve elektronik takograf cihazının kullanımı başlıklı' geçici 3.maddesi ile ilgili olarak, 06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür.

Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada olayı paylaşan Mustafa A., gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Mustafa A., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKamyoncuların Takograf Eylemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.