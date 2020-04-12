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Ocakta unutulan yağ parladı, mutfak yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde ocakta unutulan yağ parlayınca yangın çıktı. Çıkan yangında yabancı uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, ocakta unutulan yağ parlayınca yangın çıktı.




Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında çıkan dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi, ambulansta tedavi edildi. Bina sakinleri de, binayı saran yoğun dumandan etkilenmemek için kendilerini dışarı attı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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