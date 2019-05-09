Odunlara Çarparak Durabildi

Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yokuş aşağı hızla inen 58 DK 190 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç savrularak karşı şeritte bulunan fırının yanındaki odun yığınlarına çarptı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan bir kişi yaralandı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından araç içindeki yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay hakkında inceleme başlattı.

