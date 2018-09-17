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Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Kayseri'de bir araçla çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada 38 UT 701 plakalı araç ile 38 S 0712 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 S 0712 plakalı öğrenci servisi yan yattı. 
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, kazayı haber alan öğrenci velileri de olay yerine akın etti. Kazada yaralananlar, yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. 
Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. 

İHA

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