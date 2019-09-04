Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri’de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kocasinan Caddesi Serkent kavşağında meydana geldi. Yalçın A.'nın (42) kullandığı 38 S 0763 plakalı öğrenci servisi, Kocasinan Bulvarı ve Gesi Caddesinin kesiştiği kavşakta Tayfun T.'nin kullandığı 38 UV 199 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 UV 199 plakalı otomobil takla atarken, sürücü Tayfun T. itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.



Kazada yaralanan Tayfun T., Yalçın A., Fadime B. ve Aydın D. olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüöğrenci ServisiOTOMOBİLSERKENT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.