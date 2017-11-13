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Öğrenciyi gasp eden sanığa 17 yıl hapis

Kayseri’de bir üniversite öğrencisinin hem cep telefonunu hem de kol saatini zorla aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bir sanığa 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Öğrenciyi gasp eden sanığa 17 yıl hapis
6 Mayıs’ta Talas’ta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda N.Ş., iddiaya göre aynı mahallede oturan öğrenci E.İ.’yi aracına alarak, zorla cep telefonunu aldı. Daha sonra E.İ. olay yerinden ayrılan N.Ş.’nin evine giderek cep telefonunu istedi. Ancak N.Ş. bu sefer de evde kol saatini zorla aldı. E.İ. polise giderek şikayetçi olunca, N.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık N.Ş. savunmasında “Mağdur uyuşturucu kullanırdı, ben de kullanmaması için sürekli kızardım. Ben uyuşturucuya karşı mücadele için televizyonlara ve gazetelere çıkmış insanım. O yüzden bana iftira atıyor. 2 kız çocuğum var, Olay günü çok alkollüydüm, cep telefonu ne oldu bilmiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.Ş.’ye ‘geceleyin cep telefonu gasp’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘konutta kol saatini gasp’ suçundan 9 yıl 2 ay ve ‘hakaret’ soyundan ise 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İHA

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