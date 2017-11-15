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Öğretmen ve doktora bylock cezası

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı bylock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 1 öğretmen ve 1 doktora ‘silahlı terör örgütü üyesi’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Öğretmen ve doktora bylock cezası
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ayrı ayrı dosyalarda yargılanan tutuklu sanık Y.K. ile tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık Y.K., “Tıp Fakültesi’nde okuduğum sıralarda birbirlerine saldıran öğrenciler gördüm, benim küçücük bir kötü geçmişim yoktur. Hiçbir zaman yasadışı örgütle ilgim olmadı. Benim en büyük şahidim hayatımdır, hayatım incelendiğinde herşey ortaya çıkacaktır, beraatımı istiyorum” dedi.
Tutuksuz yargılanan 1 çocuk annesi A.Ö. ise hiçbir suç işlemediğini belirterek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar Y.K. ile A.Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Y.K.’nin tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine, tutuksuz sanık A.Ö.’nün yurt dışı yasağının devamına hükmetti.
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