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Öğretmenleri taşıyan otomobile beton mikseri çarptı: 4 yaralı

Kayseri'de okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğretmen yaralandı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Öğretmenleri taşıyan otomobile beton mikseri çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Kuruköprü Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında S. D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen mikser ile Pınarbaşı İlçesinde bulunan Şabanlı Köyü İlkokulu öğretmenlerinin bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza haberini alan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, yaralı öğretmenleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
 

İHA

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