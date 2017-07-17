OKUL YOLUNDA ÇOCUKLARI TEHDİT ETTİ 8 YIL CEZA ALDI

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık K.S. (19), mağdurlar E.A. (17) ve K.M.Ö.(17) ile avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu sanık K.S., savunmasında "Benim telefonumun kontörü yoktu, mağdurlar arkadaşım olur, sadece cep telefonunu konuşmak için istedim. Telefonu getirmezse döveceğimi söyledim ama öldürme gibi tehditte bulunmadım" dedi.

Mağdur E.A. ise "İncesu ilçesinde okul öğle arası vermişti. Aradan sonra okula tekrar giderken, sanık önümüzü kesti. Cep telefonumuzu istedi. Ben de şarjda olduğunu söyledim. Sanık da '5 dakikanız var, telefonu getirmezsen seni gördüğüm her yerde döverim, parçalarım' diye tehditte bulundu. Biz de okula gidip hemen şikayetçi olduk" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.S.'ye 'tehditle gaspa teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

İHA