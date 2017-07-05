Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ölmeden önce katilini görgü tanığına söyledi

Kayseri'de 3 ay önce kapısının önünde silahla vurulan ve 21 gün sonra hayatını kaybeden şahsın, ölmeden önce görgü tanığına kendisini kimin vurduğunu söylediği ortaya çıktı.

Ölmeden önce katilini görgü tanığına söyledi
Mahkemede dinlenilen görgü tanığı, "Vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu" dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" dedi. 
24 Nisan'da Karacaoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Ocak'ta Eskişehir Bağları mahallesinde kamyonet içerisinde öldürülen Murat M.'nin kardeşi 31 yaşındaki Tarık M., ağabeyinin ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Şule G.'nin kardeşi 31 yaşındaki Adem G.'yi evinin önünde silahla vurdu. Adem G. tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybederken, Tarık M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Tarık M., ölen Adem G.'nin şikayetçi annesi H.G. ve sanık avukatı hazır bulundu.
Sanık Tarık M., mahkemede savunmasında ölen ağabeyi Murat M.'nin eşi olan yengesinin sürekli karşı taraftan taciz edildiğini o yüzden bu cinayeti işlediğini söyledi.
Adem G.'nin şikayetçi annesi H.G. de, "Ben olayı görmedim. Silah sesini duyunca kapıya çıktım. Hiçbir suçu olmayan oğlumu öldürdü. Şikayetçiyim" dedi.
Olayın görgü tanığı olarak dinlenen N.G. isimli kadın, "Ben biraz uzaktaydım. Ölen kişi arabadan inip evine giderken, diğer öldüren kişi yanına geldi. Birbirlerine çok yakındılar. Silahla vurdu, kaçtı. Sonra vurulan kişi beni çağırdı. Yanına gittim, bana 'Annemi evden çağır, beni Tarık M. vurdu" dedi. Ben ne sanığı, ne de ölen kişiyi tanırım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.