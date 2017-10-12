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ÖLÜM TELEFONU

Kayseri’den Bursa’ya ablasına ziyarete giden genç kadın, eniştesine telefonu verdiği sırada kolunu arpa makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. 

ÖLÜM TELEFONU

Olay, Bursa Nilüfer’e bağlı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Suriyeli Raca Sahil (21), eşiyle birlikte Kayseri’den ablasını görmek için Bursa’ya gitti.



Besi çiftliğinde oturdukları sırada dışarıda çalışan eniştesinin telefonu çaldı. Bunun üzerine Sahil, telefonu eniştesine çıkartmak için dışarıya çıktı.


Eniştesine telefonu vermek isteyen Sahil, bir anda dengesini kaybetti. Kolunu arpa kırma makinesine kaptıran genç kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.
İHA

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