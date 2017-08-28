Önce aküyü sonra traktörü çaldılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de farklı tarihlerde otomobil, traktör, kamyon, iş makinesi, hidrolik kırıcı, akü, forklift, tarım aletleri, ve römorkların çalınmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayların şüphelilerinden Yavuz O.'yu (24) tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyon ile Yavuz O.'yu yakalarken, çalınan araç ve malzemelerin de tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi.Yavuz O., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Hırsızlık anı kameradaÖte yandan, Yavuz O.'nun da karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir tarım aracından aküyü çalan şüphelilerin daha sonra traktörü de çalarak kayıplara karıştığı gözlendi.