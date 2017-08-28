Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Önce aküyü sonra traktörü çaldılar

Kayseri'de 7 farklı hırsızlık olayına karışan şahsı polis ekipleri yakalarken, şahsın önce aküyü, ardından traktörü çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce aküyü sonra traktörü çaldılar
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de farklı tarihlerde otomobil, traktör, kamyon, iş makinesi, hidrolik kırıcı, akü, forklift, tarım aletleri, ve römorkların çalınmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayların şüphelilerinden Yavuz O.'yu (24) tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyon ile Yavuz O.'yu yakalarken, çalınan araç ve malzemelerin de tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Yavuz O., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada
Öte yandan, Yavuz O.'nun da karıştığı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir tarım aracından aküyü çalan şüphelilerin daha sonra traktörü de çalarak kayıplara karıştığı gözlendi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.