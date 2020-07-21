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Önce bıçaklandı, sonra çarşafa sarılıp parka atıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki yerinden bıçaklanan şahıs, çarşafa sarılarak parka bırakıldı. Polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Önce bıçaklandı, sonra çarşafa sarılıp parka atıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Sercan G. (34) kimliği belirsiz bir kişi tarafından koltuk altından ve kalçasından bıçaklandı. Bıçaklayan şahıs tarafından çarşafa sarılan Sercan G., cadde üzerindeki parka bırakıldı. Olayın ardından şüpheli aracına binerek uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Sercan G. tedavi altına alındı. Polis ekipleri Sercan G.’nin bırakıldığı caddede inceleme yaptı. Bıçaklanan şahsın üzerinden ise Ukrayna’dan alınmış ehliyet çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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