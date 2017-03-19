banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Onlar kurtardı, vatandaşlar izledi

Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar ve cep telefonu ile görüntü almaya çalışanlar, yaralılara müdahale etmeye çalışan sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Onlar kurtardı, vatandaşlar izledi
banner179



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında 34 FZ 6875 plakalı otomobil ile 38 UY 341 plakalı otomobil çarpıştı. 38 UY 341 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarken, kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazada araçta sıkışan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, meraklı vatandaşlar sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin kurtarma çalışmasını yakından görmek isteyen vatandaşların yanı sıra cep telefonları ile görüntü almak isteyenler hem trafiği hem de kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zora soktu. Kazada yaralanan Mehtap C. (32), Şerife B. (50), Eda Y. (22), Merve K. (63), Ayten B. (63), Mücahit K. (15), Mehmet C. (40), Orhan C. (37) olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



İtfaiye ekipleri kazada büyük hasar meydana gelen araçlarda yangın çıkmaması için gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

banner172
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181