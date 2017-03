Onlar kurtardı, vatandaşlar izledi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında 34 FZ 6875 plakalı otomobil ile 38 UY 341 plakalı otomobil çarpıştı. 38 UY 341 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarken, kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kazada araçta sıkışan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, meraklı vatandaşlar sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin kurtarma çalışmasını yakından görmek isteyen vatandaşların yanı sıra cep telefonları ile görüntü almak isteyenler hem trafiği hem de kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zora soktu. Kazada yaralanan Mehtap C. (32), Şerife B. (50), Eda Y. (22), Merve K. (63), Ayten B. (63), Mücahit K. (15), Mehmet C. (40), Orhan C. (37) olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.







İtfaiye ekipleri kazada büyük hasar meydana gelen araçlarda yangın çıkmaması için gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.