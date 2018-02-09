Organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun’da 62 adrese sabah saatlerinde başlatılan operasyonlarda ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘parada sahtecilik’ suçları ile ilgili K.C. isimli şahsın örgüt liderliğini yaptığı ve 14'ü örgüt kurucusu ve yöneticisi 37'si örgüt üyesi olmak üzere toplam 51 şüpheliden 32'si yakalandı. Devam eden operasyonlar kapsamında 23 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.







Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerden yaklaşık 5 milyon 200 bin lira sahte para, 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 150 adet uyuşturucu hap, çok sayıda sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)