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Ortaokul öğrencisini gasp eden şahsa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de okuluna giden 12 yaşındaki öğrencinin önünü keserek 3 TL ile kol saatini alan 25 yaşındaki sanığa, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası verildi.

Ortaokul öğrencisini gasp eden şahsa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de, geçtiğimiz 4 Mart'ta Hunat mahallesinde meydana gelen olayda, okuluna giden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki H.K.'nın önünü kesen M.Y. (25) çocuğun cebindeki 3 TL'si ile kol saatini aldı. Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan M.Y., duruşmaya katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti M.Y.'ye 'Yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası verirken, 'Hakaret' suçundan ise 2 bin TL adli para cezası verdi.
 

İHA

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