OSB’DE MOBiLYA FABRiKASINDA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 35. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında gece 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının ardından fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA