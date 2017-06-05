OTOBÜS DEHŞETİ : 1 ölü, 4 yaralı

İlçeden Erciyes Üniversitesi yönüne giden Mehmet Işık yönetimdeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.



Yolun sağında park halindeki otomobillere çarpan otobüs, 7 araca zarar verip yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Otobüsün çarptığı bazı araçların kaldırıma sürüklenip iş yerlerinin bahçelerine girdiği, bazılarının ise ezilip takla atarak kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü Işık ile otobüsteki yolcular ve yayalardan 4'ü yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. İtfaiye ve belediye ekipleri de hasar gören araçları kaldırdı, yolu temizledi.Freni patlayan halk otobüsünün 7 otomobile çarptıktan sonra durabildiği kazada ağır yaralanan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Neslihan Can, tedavi altına alındığı Erciyes Üniversitesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.AA-İHA