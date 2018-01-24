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OTOBÜS KAZASI: 3 YARALI

Kayseri-Malatya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

OTOBÜS KAZASI: 3 YARALI
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Gürün yolu üzeri Örenşehir mevkinde S.Ç.'nin sürücüsü olduğu 44 HP 355 plakalı yolcu otobüsü, tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pınarbaşı - Gürün yolu üzerinde gece saatlerinde de 2 yolcu otobüsü devrilmiş, yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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